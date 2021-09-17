Лукашенко призвал избавиться от доллара

Белоруссия должна использовать в торговле национальную валюту, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Выступая на саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), он отметил, что зависимость от «известной мировой валюты» делает страны объединения уязвимыми.

По словам белорусского лидера, доллар стали использовать как оружие.

«Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности», — цитирует его «РЕН ТВ».

Поэтому Лукашенко призвал избавляться от американской валюты.

Белорусский рубль © Наталия Федосенко/ТАСС

Напомним, с 9 июля в Белоруссии вступил в силу указ президента, позволяющий устанавливать в стране «драконовские» ограничения на валютные операции на срок не более одного года. Согласно документу, в случае «угрозы экономической безопасности» Нацбанк получает право вводить полный запрет на покупку иностранной валюты, а также заниматься ее конфискацией.

Как писал ранее «Ридус», золотовалютные резервы Белоруссии упали до критического уровня. С января 2020 года они сократились на 25%, до 6,9 млрд долларов.