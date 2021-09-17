За неуплату парковочных штрафов в Москве у водителя отобрали Porsche

Владелец Porsche Cayenne, накопивший за неуплату парковки в столице штрафов примерно на 700 тысяч рублей, лишился своего автомобиля.

Машину арестовали сотрудники «Московского паркинга» вместе с судебными приставами.

Вернуть теперь ее можно будет только после погашения долга.

«У владельца Porsche Cayenne теперь нет выбора: он мог бы потратить 687 тысяч рублей на личные нужды, но теперь ему придется выплатить все долги, которые он накопил», — говорится в сообщении столичного Дептранса в Telegram-канале.

Эвакуация автомобиля © t.me/DtRoad

В ведомстве также предупредили москвичей, что владельцам автомобилей с тремя и более штрафами могут приостановить парковочное разрешение и запретить выезд за границу. Кроме того, на имущество таких автомобилистов может быть наложен арест.

Как отмечает газета «Взгляд», в октябре 2020 года в Москве арестовали Porsche Cayenne, хозяин которого не выплатил штрафы за парковку на 500 тысяч рублей.

Ранее «Ридус» писал о том, что судебные приставы арестовали здания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) из-за неуплаты транспортных штрафов, в том числе штрафов за неправильную парковку.

Также сообщалось, что автоинспекция в Туле эвакуировала машину инвалида с парковочного места для инвалидов и составила на ее владельца административный протокол, хотя по всем документам он имел право оставлять там автомобиль.

