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Клинцевич объяснил мобилизацию военных на выборы

Эдуард Футурье

Франц Клинцевич. © Валерий Шарифулин/ТАСС

Из разных регионов России поступают сообщения о массовом голосовании сотрудников силовых ведомств. В Сеть выкладываются фотографии с военными, которые выстраиваются в огромные очереди на избирательные участки.

© https://t.me/svobodanarod

Массовое участие военных и прочих силовиков в голосовании может вызвать диссонанс лишь у людей, никогда не служивших в армии, заявил в интервью Ridus.ru лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Говорить о мобилизации военных на голосование, будто это что-то неприемлемое и противозаконное, попросту глупо. Это армия, и там служат такие же граждане России, которые имеют право на волеизъявление. У них есть распорядок. Военнослужащие одного подразделения голосуют утром, другого — в обед, третьего — вечером. Подобные вещи в армии организованы. У каждого подразделения есть свое расписание. И так должно быть. Главное, что люди идут на участки и голосуют, основываясь на своих убеждениях. Никто не говорит им, за какую партию нужно голосовать, — отметил Клинцевич.

Первый день голосования уже продемонстрировал рост явки, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

«Судя по анализу сообщений от наблюдателей, которые приходят на карту НОМ, мы фиксируем определенный рост явки в первый день голосования. Это объяснимо: сегодня последний рабочий день, люди стремятся завершить дела и уйти на выходные — на дачи, за грибами, просто отдохнуть», — сказал Брод.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

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