«Спутник V» оказался эффективнее против дельта-штамма, чем другие вакцины

Аргентинские ученые доказали, что российская вакцина «Спутник V» более эффективна против дельта-штамма коронавируса, чем AstraZeneca и Sinopharm.

Специалисты Национального университета Кордовы проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

В результате оказалось, что самые высокие титры нейтрализующих антител против индийского штамма были у тех, кто получил две дозы «Спутника V» и до этого переболел коронавирусом.

Поменьше антител было выявлено у получивших обе дозы российской вакцины, но ранее не инфицированных COVID-19.

«Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», — пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование.

Ранее сообщалось, что российский препарат от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность на уровне 83,7% в ходе вакцинации жителей Аргентины в возрасте от 60 до 79 лет.

Аргентинские ученые также выяснили, что «Спутник V» эффективен на продолжительном временном отрезке длинной шесть месяцев. Со временем нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после укола, только увеличивается.

