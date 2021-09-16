Опубликовано видео запуска баллистической ракеты с поезда в КНДР

В Сети появилось видео, запечатлевшее запуск баллистической ракеты с поезда в КНДР.

На кадрах видно, как из тоннеля выезжает железнодорожный состав и останавливается.

После этого из поезда выбегают военные, а затем раскрывается крыша одного из вагонов и происходит запуск ракеты.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в Пхеньяне заявили, что испытывался железнодорожный ракетный комплекс. В результате ракеты пролетели 800 километров и достигли поставленной морской цели.

Накануне береговая охрана Японии сообщила, что 15 сентября Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, в результате чего снаряд упал за пределами японских территориальных вод.

Действия Пхеньяна в Минобороны Японии назвали «серьезной проблемой для всего международного сообщества», пишет kp.ru.

Ранее «Ридус» сообщал о том, что 9 сентября Северная Корея устроила ночной военный парад, на котором представила новую военную технику, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

Напомним, несмотря на все переговоры об уничтожении ядерного оружия, в октябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал на военном параде новые межконтинентальные баллистические ракеты.