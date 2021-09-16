В МИД РФ назвали страны, которые должны принимать беженцев из Афганистана

Западные государства, ответственные за ситуацию в Афганистане, должны взять на себя обязательства по приему афганских беженцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны, которые знали, как Афганистану жить, должны теперь принять на себя это обязательство.

«Что-то обещали народу этой страны, куда-то за собой их вели, и сейчас должны все те слова, которые были сказаны за 20 лет, претворить в жизнь», — цитирует Захарову «РИА Новости».

При этом она усомнилась в том, что у стран, готовых принять беженцев, существует технология, с помощью которой можно отделить от них возможных экстремистов.



В эфире Первого канала Захарова также отметила, что «коллапс» в Афганистане произошел по вине «коллективного Запада», который подставил «под удар» десятки тысяч, миллионы граждан, пишет kp.ru.

Как писал ранее «Ридус», сейчас в полный рост встает проблема афганских беженцев. В числе стран, которые пострадают первыми, называют Германию. В ФРГ уже обосновалась четвертая по величине диаспора афганцев в мире. Больше только в Иране, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.



Афганские беженцы © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что государства, которые станут помогать «Талибану» * игнорировать обязательства, выполнения которых ожидают от него Вашингтон и его партнеры, грозят последствия.



В начале сентября Китай пообещал представить Афганистану зимние товары, медикаменты, в том числе вакцины, а также продовольствие на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9 млн долларов по курсу ЦБ). Там подчеркнули, что помощь будет оказана в «соответствии с потребностями афганского народа».

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

