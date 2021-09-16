Более 2 миллионов москвичей смогут проголосовать на выборах дистанционно

Более 2 миллионов человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму, довыборами в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино Алексей Венедиктов.

«Путем проверки ЦИК и МГИК — двойной перепроверки — нас окончательное число 2 миллиона 14 тысяч 765 человек. Мы подали заявки на дистанционное электронное голосование в Москве», — цитирует Венедиктова Агентство городских новостей.



По его словам, всего на дистанционное голосование было подано 2 миллиона 356 тысяч заявок. Однако 220 тысяч из них оказались «двойными или тройными». То есть, объяснил Венедиктов, человек подавал заявку через портал «Госуслуги», не дожидался ответа, затем подавал снова и так далее. Таким образом, уникальных заявлений — 2 миллиона 139 тысяч.

«Еще были люди, которые имеют в Москве только временную регистрацию, и поэтому они не были акцептированы», — добавил Венедиктов.