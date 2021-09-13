Жители Бужаниново требуют изгнать мигрантов из-за убийства пенсионерки

Жители поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом вышли на народный сход, требуя наказать гастарбайтеров, изнасиловавших и убивших 65-летнюю женщину.

Около 200 человек, собравшихся у местной администрации, также требуют ликвидировать общежитие для мигрантов.

По словам жителей поселка, мигранты пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Случай с пенсионеркой стал последней каплей.

«Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность», — рассказали участники схода. А одна из женщин предупредила, что рано или поздно терпение кончится и эту общагу сожгут.

Как сообщает «Подъём», об исчезновении пенсионерки стало известно накануне. Она ушла в лес за грибами и не вернулась. Ее тело нашли недалеко от железнодорожных путей.

В совершенном преступлении заподозрили мигрантов, двоих из них задержали, сейчас ищут третьего.

Подозреваемые в преступлении мигранты © соцсети

По информации Readovka, в поселке с населением около 1700 человек нет даже участкового, а приехавшие сотрудники МВД откровенно боятся мигрантов.