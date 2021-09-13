Раскрыта загадка происхождения пыли на МКС

Российские ученые решили определить, насколько опасна пыль, обнаруженная на Международной космической станции (МКС).

Сотрудники подмосковной лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) провели анализ состава пыли и в результате выявили основные источники происхождения субстанции.

Оказалось, что у этой пыли может быть несколько источников, включая частицы космических тел.

«Большая часть метеоритов — это хондриты [содержащие хондры — сферические или эллиптические образования преимущественно силикатного состава]. Они составляют до 85% от общего числа метеоритов», — рассказала газете «Известия» начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.

Она отметила, что у них особый состав и соотношение элементов.

По словам Зиньковской, специалисты изучили количественное соотношение элементов на загрязненной ткани и сравнили их с тем, что характерно для хондритов. В результате был сделан вывод, что магний, кремний, железо, уран и торий на ткани имеют космическое происхождение.

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Ученые также установили, что вторым источником пыли является сам корпус станции, а третьим — вулканический пепел, поднимающийся с Земли. Именно в нем содержатся металлы барий, цирконий, рений, стронций, рубидий и редкоземельные элементы, обнаруженные на МКС.

«Пыль от разных источников находится в космосе и оседает на поверхности космических аппаратов точно так же, как на поверхностях на Земле», — резюмировала Зиньковская.

Ранее сообщалось, что на МКС во время обследования российского сегмента космонавты обнаружили в модуле «Заря» новые трещины. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев отметил, что со временем эти трещины начнут расползаться. На эту мысль космонавта наводят обнаруженные ранее сквозные трещины в другом модуле «Звезда».