Приставы пришли в российский офис Google и нашли лишь одну сотрудницу

Только одна сотрудница оказалась в российском офисе американской корпорации Google, когда туда пришли судебные приставы.

По данным Mash, они посетили московский офис, находящийся в бизнес-центре «Балчуг Плаза».

Приставы собирались взыскать штрафы, выписанные компании.

Встретившая их сотрудница позвонила адвокату, и тот сообщил, что приставы пришли в офис ООО Google, а претензии суда касаются компании Google LLC, которая находится в США.

Отсутствие в офисе руководства девушка объяснила пандемией.



Ранее мировой суд оштрафовал Google на 32,5 млн рублей по административным искам, выписанным за отказ удалить информацию, запрещенную российским законодательством, и еще по трем — за отказ удалять ролики, которые посчитали вмешательством в выборы в РФ.

Как сообщал «Ридус», в августе мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в совершении административных правонарушений и назначил штрафов на общую сумму в шесть миллионов рублей.

Напомним, Роскомнадзор обязал Google, Facebook, Twitter и крупные иностранные компании с российской аудиторией локализовать базы данных своих пользователей на территории РФ до 1 июля 2021 года. В противном случае им грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей, а за повторное нарушение — до 18 миллионов.