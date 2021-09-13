ЦБ анонсировал тестирование цифрового рубля
- 13 сентября 2021, 19:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Банк России начнет тестировать цифровой рубль в январе 2022 года, как и планировалось ранее.
Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова сообщила, что в настоящее время идет активная разработка платформы.
«Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — цитирует ее ТАСС.
Тестирование планируется проводить в несколько этапов. Этот процесс предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам будут разработаны дорожная карта по внедрению цифрового рубля и необходимые поправки в законодательство.
«Платформа цифрового рубля — это новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям», — приводит агентство сообщение пресс-службы ЦБ.
Как сообщил 30 июня Центробанк, в пилотную группу по тестированию цифрового рубля, который должен будет стать третьей формой денег наряду с наличным и безналичным рублем, войдут 12 банков. В ЦБ подчеркнули, что цифровой рубль снизит стоимость платежей и переводов для граждан и бизнеса.
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