Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами мира

Испания, Ирак, Кения и Словакия вошли в список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение.

Перелеты планируется осуществлять на взаимной основе с 21 сентября, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ.

Уточняется, что рейсы Москва-Мадрид и Москва-Барселона будут выполняться по 4 раза в неделю, а из Москвы в Малагу и Аликанте — два раза в неделю.

Также два рейса в неделю запланированы по маршруту Москва — Багдад и с такой же частотой будут летать самолеты из Москвы в Найроби.

В Братиславу возобновятся полеты не только из Москвы (4 раза в неделю), но и из Санкт-Петербурга (2 раза в неделю).

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Кроме того, в кабмине приняли решение возобновить с 21 сентября рейсы в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Ранее было объявлено, что с 21 сентября будут сняты все ограничения на полеты в Белоруссию.

При этом нужно иметь в виду, что въезд в Испанию и Словакию для российских туристов закрыт. В Кению они могут отправиться, но имея при себе справку на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданную не ранее, чем за 96 часов до прибытия. При ее отсутствии придется отсидеть две недели в карантине.

Как сообщал «Ридус», с 27 августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканской республикой, Чехией и Южной Кореей. Два последних государства пока не ждут туристов из нашей страны.