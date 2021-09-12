Зеленский: Байден поддержал членство Украины в НАТО

Глава Белого дома Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, но признал, что это решение зависит не только от него, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», — привел Зеленский слова Байдена, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.

В интервью CNN президент Украины также воспроизвел свой ответ Байдену: «Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет [для Украины] короче».

Зеленский также вспомнил, что обсуждение членства Украины в НАТО продолжалось 20−30 минут.

Кроме того, он выразил свое убеждение в том, что речь о «выходе» США из его страны не идет и Вашингтону наоборот следует наращивать свое присутствие.

кадр из видео

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Украинский лидер сначала провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, а 1 сентября два часа общался с Байденом. Пресс-конференции по итогам саммита не было, однако стороны подписали несколько новых соглашений. Так, например между США и Украиной появится защищенная линия связи, а страны проведут отдельную встречу по энергетике и экологии.

Также стало известно, что в 2021 году американское правительство выделит Украине 463 миллиона долларов на программы в поддержку демократии и прав человека. В рамках военной помощи Вашингтон намерен прислать Киеву техники и оборудования на сумму около 60 миллионов долларов.

