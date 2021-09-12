Зеленский: Байден поддержал членство Украины в НАТО
- 12 сентября 2021, 22:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Белого дома Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, но признал, что это решение зависит не только от него, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», — привел Зеленский слова Байдена, сказанные им в ходе их недавней встречи в Вашингтоне.
В интервью CNN президент Украины также воспроизвел свой ответ Байдену: «Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет [для Украины] короче».
Зеленский также вспомнил, что обсуждение членства Украины в НАТО продолжалось 20−30 минут.
Кроме того, он выразил свое убеждение в том, что речь о «выходе» США из его страны не идет и Вашингтону наоборот следует наращивать свое присутствие.
Напомним, 31 августа Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Украинский лидер сначала провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, а 1 сентября два часа общался с Байденом. Пресс-конференции по итогам саммита не было, однако стороны подписали несколько новых соглашений. Так, например между США и Украиной появится защищенная линия связи, а страны проведут отдельную встречу по энергетике и экологии.
Также стало известно, что в 2021 году американское правительство выделит Украине 463 миллиона долларов на программы в поддержку демократии и прав человека. В рамках военной помощи Вашингтон намерен прислать Киеву техники и оборудования на сумму около 60 миллионов долларов.
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