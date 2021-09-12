Трусова повторила рекорд Натана Чена по количеству четверных прыжков

Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию, выполнила в новой произвольной программе на музыку из фильма «Круэлла» пять четверных прыжков.

Такое же количество исполняет только чемпион мира в мужском катании Натан Чен.

На контрольных прокатах сборной России в Челябинске 17-летняя Трусова блестяще исполнила в одной программе четверной флип, четверной сальхов, каскад «двойной аксель — тройной тулуп», четверной тулуп, каскад «четверной лутц — тройной тулуп», сольный четверной лутц, а также каскад «тройной лутц — ойлер — тройной сальхов».

После выступления фигуристка заявила, что намерена также успешно исполнять эти прыжки на стартах олимпийского сезона.

«Для уверенности в себе нужно очень много работать — что получается на тренировках, получается и на соревнованиях», — цитирует ее ТАСС.

При этом спортсменка признала, что зачастую на прокатах она все делает лучше, чем на соревнованиях.

Напомним, на прошлом чемпионате мира весь пьедестал в женском катании был полностью российским.