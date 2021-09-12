Байден демонстративно ушел во время выступления его жены
- 12 сентября 2021, 18:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учениками и их родителями пандемию коронавируса и вакцинацию.
Во время выступления первой леди глава Белого дома, стоявший рядом с ней, вдруг неожиданно развернулся и, не говоря ни слова, куда-то ушел.
Спустя некоторое время Байден все-таки вернулся, однако кадры, опубликованные телеканалом C-SPAN, возмутили пользователей соцсетей. Они сочли поведение президента публичным оскорблением женщины.
«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить… Он ее опозорил», — написал один из комментаторов в Twitter.
«А если серьезно, куда он пошел?» — поинтересовался другой.
Как писал ранее «Ридус», недавно Байден обязал вакцинироваться от коронавируса госслужащих, работников компаний с численностью более 100 человек и медперсонал.
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