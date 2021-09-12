Байден демонстративно ушел во время выступления его жены

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учениками и их родителями пандемию коронавируса и вакцинацию.

Во время выступления первой леди глава Белого дома, стоявший рядом с ней, вдруг неожиданно развернулся и, не говоря ни слова, куда-то ушел.

Спустя некоторое время Байден все-таки вернулся, однако кадры, опубликованные телеканалом C-SPAN, возмутили пользователей соцсетей. Они сочли поведение президента публичным оскорблением женщины.

«Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить… Он ее опозорил», — написал один из комментаторов в Twitter.

«А если серьезно, куда он пошел?» — поинтересовался другой.

Как писал ранее «Ридус», недавно Байден обязал вакцинироваться от коронавируса госслужащих, работников компаний с численностью более 100 человек и медперсонал.