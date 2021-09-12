Суд оправдал педиатра, по вине которой в Марий Эл умерла 8-летняя девочка

Суд в республике Марий Эл оправдал педиатра Татьяну Бочарову, которую ранее приговорили к условному сроку.

Ее признали виновной в подделке документов в медкарте 8-летней жительницы Оршанки Марины, которая скончалась в апреле 2018 года на глазах своего отца.

Больной девочке долгое время отказывали в госпитализации. На протяжении суток отца с умирающей дочкой на руках перенаправляли из одного кабинета в другой. В результате она умерла в реанимации.

Как позже признались врачи, в случае своевременного оказания медицинской помощи ребенка можно было бы спасти.

По информации Mash, родители девочки пытались добиться справедливости в течение трех лет, при этом получая угрозы и даже похоронный венок.

В итоге в августе этого года педиатра из местной ЦРБ Татьяну Бочарову, внесшую задним числом показания в медкарту девочки, приговорили к 4 годам условно и на 3 года отстранили от врачебной практики.

Однако приговор обжаловали, и 8 сентября суд оправдал врача. Та в свою очередь обвинила в смерти девочки ее отца, заявив в суде, что именно он отказался от предложения врачей скорой помощи госпитализировать ребенка.

Ранее сообщалось, что детское отделение центральной районной больницы в алтайском райцентре Панкрушиха приостановило работу из-за ухода в отпуск единственного педиатра. По словам главврача, найти замену не удалось. Между тем родители пациентов стали жаловаться, что их детей выписывают раньше времени.