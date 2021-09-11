Стала известна причина взрыва на нефтебазе в Донецке

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на нефтебазу в Кировском районе Донецка.

В результате произошедшего взрыва было уничтожено 1300 тонн топлива.

«Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом», — цитирует Донецкое агентство новостей первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, проводившие разведку украинские БПЛА были зафиксированы над нефтебазой с утра, из-за чего ее персонал был эвакуирован.

Приблизительно в 12:30 один из беспилотников сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, уточнил Безсонов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия имеет все шансы и возможности захватить и установить полный контроль в Донецке и Луганске. По его словам, армия «может выполнить любое задание». В качестве примера Данилов привел Афганистан, где украинские военные выполняли такие операции, которые «ни одна страна мира выполнить не могла».