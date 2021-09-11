В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров, чтобы помолиться

В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как водители нескольких автобусов высадили пассажиров, чтобы помолиться.

В результате десятки людей столпились в недоумении на тротуаре.

«Вам молиться надо. А нам что делать?» — возмутилась одна из пассажирок, на что кондуктор ей ответил: «Намаз».

Хотя местные СМИ сообщили, что после публикации видео уволили двух водителей, представитель перевозчика рассказал в комментарии kp.ru только о временном отстранении одного из них.

«Сейчас проходит проверка. Водитель отстранен на время. Окончательное решение относительно него будет вынесено в понедельник», — приводит издание слова представителя компании.

Подобный случай произошел в прошлом году в Москве. Водитель автобуса № 284, курсирующего на севере столицы, прямо во время рейса прервал управление транспортным средством, чтобы совершить молитву. В результате на улице Лескова, где произошел инцидент, возникла пробка, а другой автобус — маршрута № 815 — просто не смог подъехать к остановке.



Как писал ранее «Ридус», попытка совершить молитву на одной из детских площадок московского района Хамовники закончилась для верующего мусульманина скандалом с местной жительницей и жалобой муфтию.

