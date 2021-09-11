Эксперты обсудили влияние переворота в Гвинее на российский бизнес

Аудиоконференция, посвященная военному перевороту в Гвинее, состоялась на площадке Telegram-канала «Улыбаемся&Машем» при информационной поддержке издания «Ридус». Эксперты рассказали, представляет ли новая гвинейская власть какую-либо угрозу для российских компаний, которые работают в регионе.

Автор Telegram-канала «Usertrader3» Олег Харитонов напомнил, что компания РУСАЛ добывает в Гвинее бокситы.



«У РУСАЛа нет достаточной ресурсной базы внутри страны. И поэтому для России Гвинея имеет ключевое значение. Бокситные рудники там строились еще во времена СССР. При этом за последние 20 лет производство алюминия увеличилось в три раза, и это произошло за счет китайской стороны. Сырье для производства алюминия Китай закупает преимущественно в Австралии», — заявил Харитонов.



Предприниматель из Киншасы, автор Telegram-канала «Randentans» Александр Рандентанс отметил, что в Африке «так называемая покупка правительств компаниями» не работает.

Сближаясь с кем-либо из глав правительств бизнес подвергает свое дело лишнему риску. При смене власти к такой компании возникнут дополнительные вопросы, ведь запрос на справедливость в африканском обществе очень высок, — пояснил эксперт.

Россия, как и другие мировые державы, воспринимает переворот в Гвинее достаточно сдержано, считает политтехнолог Виктор Васильев.

«Все понимают, что пришедшая к власти хунта меньшее зло в сравнении с перспективами всевластия Турции при Альфа Конде», — пояснил он.

«Конфликт между Турцией и Россией проистекает в том факте, что турецкая сторона по очень непрозрачным условиям стала контролировать порт Конакри, который имеет особую логистическую ценность для компании РУСАЛ», — обращает внимание редакция канала «Денди с Остоженки».



Ранее при поддержке «Ридуса» прошла конференция, на которой обсуждалось настоящее и будущее Белоруссии.

