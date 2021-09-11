Эксперты обсудили влияние переворота в Гвинее на российский бизнес
- 11 сентября 2021, 15:17
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Аудиоконференция, посвященная военному перевороту в Гвинее, состоялась на площадке Telegram-канала «Улыбаемся&Машем» при информационной поддержке издания «Ридус». Эксперты рассказали, представляет ли новая гвинейская власть какую-либо угрозу для российских компаний, которые работают в регионе.
Автор Telegram-канала «Usertrader3» Олег Харитонов напомнил, что компания РУСАЛ добывает в Гвинее бокситы.
«У РУСАЛа нет достаточной ресурсной базы внутри страны. И поэтому для России Гвинея имеет ключевое значение. Бокситные рудники там строились еще во времена СССР. При этом за последние 20 лет производство алюминия увеличилось в три раза, и это произошло за счет китайской стороны. Сырье для производства алюминия Китай закупает преимущественно в Австралии», — заявил Харитонов.
Предприниматель из Киншасы, автор Telegram-канала «Randentans» Александр Рандентанс отметил, что в Африке «так называемая покупка правительств компаниями» не работает.
Сближаясь с кем-либо из глав правительств бизнес подвергает свое дело лишнему риску. При смене власти к такой компании возникнут дополнительные вопросы, ведь запрос на справедливость в африканском обществе очень высок, — пояснил эксперт.
Россия, как и другие мировые державы, воспринимает переворот в Гвинее достаточно сдержано, считает политтехнолог Виктор Васильев.
«Все понимают, что пришедшая к власти хунта меньшее зло в сравнении с перспективами всевластия Турции при Альфа Конде», — пояснил он.
«Конфликт между Турцией и Россией проистекает в том факте, что турецкая сторона по очень непрозрачным условиям стала контролировать порт Конакри, который имеет особую логистическую ценность для компании РУСАЛ», — обращает внимание редакция канала «Денди с Остоженки».
Ранее при поддержке «Ридуса» прошла конференция, на которой обсуждалось настоящее и будущее Белоруссии.
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