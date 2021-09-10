Названа стоимость самой дешевой квартиры в ОАЭ у моря

Составлен рейтинг наиболее доступных квартир в ОАЭ рядом с морем.

По данным экспертов портала Emirates. Estate, самая дешевая из них обойдется покупателю в 8,4 млн рублей. Она находится в доме, расположенном в 500 метрах от моря в городе Рас-эль-Хайма.

На эти деньги можно рассчитывать на двухкомнатное жилище площадью 72 квадратных метра.

Объект будет передан новому владельцу с полной чистовой отделкой, говорится в информации, имеющейся в распоряжении «Ридуса».

Второе место в рейтинге занимает квартира площадью 75 квадратных метров, находящаяся в доме, расположенном в районе Дубай Марина всего в 500 метрах от пляжа. Она стоит 14,1 млн рублей. Квартира продается с полной чистовой отделкой и кухонной техникой.

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Тройку лидеров замыкает 100-метровая квартира в районе Джумейра Бич Резиденс. Она оценивается в 20 млн рублей. Ее продают с отделкой и мебелью.

Ранее агентство недвижимости Skolkovo Realty обнародовало местонахождение, площадь и цену квартиры, которую можно назвать самой дорогой в Москве. Ей оказалась квартира за 2,69 миллиарда рублей, расположенная в Пресненском районе столицы. Ее общая площадь превышает 900 квадратных метров.

«Ридус» также писал о том, что цены на новостройки в Москве выросли за год практически на четверть. Эксперты считают, что тенденция продолжится и во втором квартале 2021 года. По итогам первого квартала средняя стоимость квадратного метра составила почти 406 тысяч рублей, рассказали аналитики консалтинговой компании Knight Frank.