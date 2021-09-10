Путин не поддержал намерение отменить лимит на легионеров в РПЛ
- 10 сентября 2021, 17:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал намечающуюся в российском футболе реформу.
Он выступил против отмены лимита на легионеров, играющих в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну, еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — заявил глава государства.
О подготовке футбольной реформы в России РФС объявил после провала национальной сборной на чемпионате Европы и неудачного выступления российских клубов в еврокубках.
На данный момент в клубную заявку из 25 игроков можно включить только восемь иностранцев.
Напомним, 22 августа состоялось заседание представителей клубов РПЛ, на котором обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров, а также изменения в формате самого чемпионата России. В итоге большинство клубов проголосовали за систему «10+15», которая подразумевает максимум десять легионеров на поле и 15 россиян в заявке клуба. Что же касается реформ формата первенства, то он останется неизменным — каждая команда будет играть с каждой по два раза.
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