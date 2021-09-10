Эксперт: «Единая Россия» сохранит за собой статус бесспорного лидера

«Единая Россия» может получить на выборах в Госдуму 41-44% голосов избирателей. Такой прогноз делает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данных социологического опроса об электоральных предпочтениях россиян.

Второе место в избирательной гонке может занять КПРФ. За партию коммунистов, вероятно, проголосуют 18-22% граждан. Далее идут ЛДПР (10-13%), «Справедливая Россия — За правду» (7-9%), «Новые люди» (4-6%) и другие партии.

Прогноз социологов свидетельствует о том, что «Единой России» все-таки удалось найти подход к избирателям, хотя начало предвыборной кампании было для партии сложным, считает эксперт Михаил Ковалев.

«Единая Россия» является партией власти, поэтому ответственность за непопулярные антикоронавирусные ограничения и пенсионную реформу, безусловно, возлагается на единороссов. Впрочем, партия преодолела все эти сложности. Думаю, она сохранит за собой статус бесспорного лидера. Мне кажется, мощное усиление «Единой России» дала пятерка лидеров федерального предвыборного списка партии. В нее, напомню, вошли министр обороны Сергей Шойгу, детский омбудсмен Анна Кузнецова, врач Денис Проценко, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, — заявил Ковалев в интервью ridus.ru.

Серьезное влияние на рейтинг партии оказала поддержка президента РФ Владимира Путина, добавил эксперт.

«Пожалуй, это самое активное участие Путина в поддержке „Единой России“ за всю историю существования партии. Кроме того, единороссы стали выглядеть более интересно и живо за счет обновления собственных рядов. Появились молодые и активные деятели, в том числе и волонтеры, которые великолепно проявили себя во время пандемии коронавируса. Та же КПРФ, которая считается главным соперником „Единой России“, ничем подобным похвалиться не может. Поэтому коммунистам приходится рассчитывать на свой ядерный электорат, который с каждым днем тает», — заключил Михаил Ковалев.