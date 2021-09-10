В ОП РФ поддержали законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщается на сайте партии.

В документе уточняется, что речь идет о назначении высшей меры наказания педофилам «за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

«Кемеровское дело должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого педофила гибли бы дети. Необходимо положить этому конец, раз и навсегда защитив наших детей. Вместе с Андреем Турчаком и Павлом Крашенинниковым вносим сегодня в Госдуму от лица „Единой России“ законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов», — заявил депутат нижней палаты Александр Хинштейн.



Законопроект очень важен и нужен. Люди, представляющие опасность для детей, должны быть изолированы от общества. Еще, на мой взгляд, надо проработать механизм, который мог бы предотвращать рецидивы. Должен быть какой-то контроль, чтобы не допускать отбывших наказание педофилов близко к детям. Также не стоит забывать о работе с самими детьми. Каждый ребенок обязан четко осознавать, что общение с незнакомым взрослым человеком — вещь неприемлемая, — оценила инициативу единороссов директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

Заместитель председателя движения «Матери России» Людмила Талдонова обратила внимание, что «Единая Россия» в ближайшее время «планирует заняться разработкой закона о постоянном контроле тех, кто сидел за педофилию не пожизненно».

«Я бы и на другие тяжкие преступления действие такого закона распространила. Подобный контроль и адаптация людей, вышедших из заключения по особо тяжким преступлениям, необходимы», — заключила Талдонова.



Ранее законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов поддержала уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова.

6 сентября в городе Киселевск Кемеровской области были найдены мертвыми две десятилетние школьницы. Согласно сообщениям СМИ и Следственного комитета, в изнасиловании и убийстве девочек признался 41-летний местный житель Виктор Пестерников, ранее судимый за преступления сексуального характера.