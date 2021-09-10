В Госдуме предложили запретить въезд в Россию неонацистам с Украины

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой предложил запретить въезд на территорию России людям из стран Прибалтики и с Украины, которые «откровенно чествуют нацистов и тех, кто с ними сотрудничал».

Нельзя закрывать глаза на то, что сегодня откровенно чествуют нацистов и тех, кто сотрудничал с ними. Подобное наблюдается на Украине, в странах Прибалтики… Мы не имеем права не обращать на это внимания и прощать. При этом любая борьба должна носить конкретный характер. Мы должны не просто осуждать, а применять четкие и жесткие меры, например, запретить въезд на территорию РФ таким людям на пять-десять лет, — заявил Толстой в ходе Международного антифашистского форума, который состоялся в Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что «действие полученной в 1940-х годах прививки от вируса нацизма начинает ослабевать».

«На Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, поднимают голову национал-радикалы. Оскверняются и уничтожаются монументы воинам Красной армии, освободившим мир от нацизма. Наращивание международных усилий по купированию этих опасных тенденций, несущих угрозу фундаментальным принципам мирного сосуществования государств, как никогда востребовано», — сказал Лавров, обращаясь к участникам форума.