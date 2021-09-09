В преддверии выборов в Госдуму представлены четыре рейтинга партий

По итогам круглого стола ЭИСИ «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме» были определены четыре партии, которые проходят в парламент.

Согласно социологическим данным, «Единая Россия» получит от 41 до 45% голосов, КПРФ — 18−22%, ЛДПР — 10−13%, а «Справедливая Россия — За правду» — 7−9%.

Аналитики пришли к выводу, что «ЕР» нашла подход к избирателям, что и отражается на результатах. При этом у КПРФ сейчас происходит не просто стагнация, но и деградация электоральных позиций.

Эксперты также считают, что решение об объединении партии «Справедливой России» было верным, и с определенной долей вероятности к лидирующей четверке может присоединиться партия «Новые люди», набрав около 5,2% голосов.

Как сообщили в Центре политической конъюнктуры, на данный момент за «Единую Россию» проголосовали бы 29% от числа опрошенных, за КПРФ — 14% респондентов, а за ЛДПР — 11%. Пятипроцентный барьер также преодолевает партия «Справедливая Россия — За правду».



Из непарламентских партий рост рейтинга демонстрируют только «Новые люди». За эту партию готовы проголосовать 3% опрошенных, говорится в сообщении.

По данным опроса ВЦИОМ, явка на выборах в Госдуму должна составить 48−51%. Рейтинг партий, основанный на предпочтениях респондентов, возглавляет «Единая Россия» (29,4%, среди электорально активных — 35,3%). За ней следуют КПРФ (16,5%, среди электорально активных — 20,5%), ЛДПР (10%, среди электорально активных — 8,5%), «Справедливая Россия — За правду» (5,5%, среди электорально активных — 6,9%) и «Новые люди» (5,2%, среди электорально активных — 4,6%).

Согласно прогнозу ВЦИОМ, в целом за непарламентские партии проголосуют около 19% россиян, а в Думу пройдут пять партий: «Единая Россия» (42%), возможный диапазон между 41−44%; КПРФ (19%), возможный диапазон между 18−22%; ЛДПР (11%), возможный диапазон между 10−13%; «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (8%), возможный диапазон 7−9%; «Новые люди» (5%), возможный диапазон 4−6%.

Свой прогноз явки и результатов голосования на выборах в Госдуму опубликовал также Институт Социального Маркетинга (ИНСОМАР). По итогам проведенного сотрудниками компании репрезентативного телефонного опроса был составлен предвыборный рейтинг партий. В нем уверенно лидирует «Единая Россия», за которую готовы отдать голоса 45,1% избирателей. Второе место занимает КПРФ (18,6%), а третье — ЛДПР (12%).

Готовность принять участие в предстоящих выборах выразили 57% опрошенных, а 14% избирателей не планируют голосовать. Явка должна составить 50−52%.