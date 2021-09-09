Facebook представила «умные» очки, заменяющие все гаджеты

Компания Facebook представила созданные совместно с Ray-Ban «умные» очки.

Они дают новые возможности фото- и видеосъемки. С их помощью можно также делиться своими приключениями, слушать музыку или принимать телефонные звонки.

Очки Facebook под брендом Ray-Ban представлены в 20 разных вариациях оправы и цветов, а приобрести их можно будет онлайн и в некоторых магазинах Ray-Ban в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Италии и Великобритании.

Их начальная стоимость составит 299 долларов.

В сообщении компании также говорится, что в очки встроены камеры разрешением 5 мегапикселей, которая управляется кнопкой съемки или с помощью голосовых команд Facebook Assistant. Кроме того, устройство имеет open-ear наушники и три микрофона.

Очки будут подключены к новому приложению Facebook View, которое позволит владельцам очков делиться фото и видео в Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Созданный контент можно будет сохранить и на телефоне.