Facebook представила «умные» очки, заменяющие все гаджеты
- 09 сентября 2021, 20:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Компания Facebook представила созданные совместно с Ray-Ban «умные» очки.
Они дают новые возможности фото- и видеосъемки. С их помощью можно также делиться своими приключениями, слушать музыку или принимать телефонные звонки.
Очки Facebook под брендом Ray-Ban представлены в 20 разных вариациях оправы и цветов, а приобрести их можно будет онлайн и в некоторых магазинах Ray-Ban в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Италии и Великобритании.
Их начальная стоимость составит 299 долларов.
В сообщении компании также говорится, что в очки встроены камеры разрешением 5 мегапикселей, которая управляется кнопкой съемки или с помощью голосовых команд Facebook Assistant. Кроме того, устройство имеет open-ear наушники и три микрофона.
Очки будут подключены к новому приложению Facebook View, которое позволит владельцам очков делиться фото и видео в Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Созданный контент можно будет сохранить и на телефоне.
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