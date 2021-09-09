В Москве появилась первая станция для быстрой зарядки электромобилей

В столице установлена первая в городе станция, способная зарядить электромобиль всего за 20 минут.

В настоящее время она работает в тестовом режиме.

Как сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы, станция для быстрой зарядки электромобилей расположена на бульваре Яна Райниса, 1. Она запущена к Всемирному дню электротранспорта.

Станция обладает высокой мощностью в 50 кВт и имеет два разъема — европейского и американского типа, уточняется в сообщении.

Зарядить электромобиль можно бесплатно, а бронирование и подключение осуществляется с помощью приложения «Московский транспорт»

Также отмечается, что до конца года в городе появится не менее 50 быстрых зарядных станций. Их установят у продуктовых магазинов и кафе, в центре и возле жилых домов.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что ведомство собирается расширить программы льготного автокредитования и льготного лизинга на электромобили.