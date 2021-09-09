В Москве появилась первая станция для быстрой зарядки электромобилей
- 09 сентября 2021, 20:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столице установлена первая в городе станция, способная зарядить электромобиль всего за 20 минут.
В настоящее время она работает в тестовом режиме.
Как сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы, станция для быстрой зарядки электромобилей расположена на бульваре Яна Райниса, 1. Она запущена к Всемирному дню электротранспорта.
Станция обладает высокой мощностью в 50 кВт и имеет два разъема — европейского и американского типа, уточняется в сообщении.
Зарядить электромобиль можно бесплатно, а бронирование и подключение осуществляется с помощью приложения «Московский транспорт»
Также отмечается, что до конца года в городе появится не менее 50 быстрых зарядных станций. Их установят у продуктовых магазинов и кафе, в центре и возле жилых домов.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что ведомство собирается расширить программы льготного автокредитования и льготного лизинга на электромобили.
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