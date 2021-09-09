В Минцифры рассказали, как уберечь от мошенников личные данные

Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени портала «Госуслуги». Злоумышленники вводят людей в заблуждение, сообщая об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя. Гражданам предлагают пройти по ссылке на сайт-клон госпортала, заново пройти регистрацию, выбрать поликлинику и уплатить пошлину.

Министерство цифрового развития подготовило ряд рекомендаций, которые помогут людям не попасться на удочку злоумышленников:

если вы получили письмо с неизвестного адреса, это должно насторожить, письма от «Госуслуг» приходят с одного единственного адреса — [email protected];

письмо от Госуслуг всегда дублируется в личном кабинете на портале;

проверьте ссылку, по которой предлагается пройти, а именно — скопируйте ее, вставьте в браузер и убедитесь, что там написано именно gosuslugi.ru;

официальные рассылки от портала «Госуслуги» носят общий информационный характер, они никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты;

если вы все-таки перешли по ссылке, указанной в фишинговой рассылке, нужно понять, где находитесь и авторизуетесь, вводя свои логин и пароль.

Минцифры непрерывно осуществляет мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на имя www.gosuslugi.ru. Их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и так далее. Сайты, на которых находится неправомерный контент, блокируются, а остальные состоят на контроле до выявления неправомерных действий.

Количество случаев интернет-мошенничества будет только расти, поскольку «мир переживает цифровую трансформацию, когда всё переходит в онлайн-формат», отметил в интервью Ridus.ru директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

К сожалению, выяснилось, что уровень цифровой грамотности населения не поспевает за темпами цифровизации общественных процессов. Какие-то мошеннические приемы, к примеру, звонки от служб безопасности банков, российские пользователи хорошо знают и оценивают их критически. Но они вновь попадаются на удочку, когда преступники изобретают новые способы мошенничества. Я думаю, необходимо повышать цифровую грамотность населения. Государство прилагает, конечно, массу усилий, чтобы защитить граждан, но безопасность пользователей зависит прежде всего от их внимательного отношения к получаемой в интернете информации, — заявил эксперт.

«История с „Госуслугами“ показала, что взломать этот портал практически невозможно, — добавил Воробьев. — Поэтому мошенники ищут обходные пути, чтобы получить личные данные россиян. В этой связи люди, на мой взгляд, обязаны прислушаться к рекомендациям Министерства цифрового развития. И если пользователь понял, что сайт мошеннический, то об этом, разумеется, нужно сообщить на горячую линию МВД либо в другие компетентные органы. Тогда сайт заблокируют, что позволит другим избежать неприятностей».