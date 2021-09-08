ВЦИОМ: 86% россиян никогда не принуждали к участию в выборах

Большинство россиян (86%), работающих на промышленных предприятиях, заявили, что ни разу не сталкивались с принуждением к участию в выборах со стороны руководства. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Более половины респондентов (51%) утверждают, что начальство вообще ничего не говорит им о выборах, 12% руководство рассказывало о важности электоральных процессов, а 23% рекомендовало принять участие в голосовании без оказания давления.

О случаях давления говорят только 13% опрошенных: 9% пожаловались на директиву принять участие в голосовании, но без санкций, а 4% уверяют, что им угрожали последствиями в случае отказа от голосования.

Абсолютное большинство сотрудников промышленных предприятий (94%) сообщили об отсутствии случаев принуждения к голосованию за конкретную партию. Об обратном заявили лишь 5%: 3% директивно обязали проголосовать за определенную партию, а 2% угрожали в случае отказа.

Социологическое исследование проводилось по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 российских работников промышленных предприятий в возрасте от 18 лет.

