Российские ученые создали полимер, которым можно управлять с помощью света

Полимер, способный менять свои характеристики при световом воздействии, разработан учеными Южного Федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону.

Эту амбициозную задачу они поставили в ходе выполнения гранта РФФИ.

Их разработка будет востребована во многих областях — от наносенсорики и до биомедицины.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЮФУ, в процессе исследования ученым удалось повысить проводимость полимера с помощью облучения светом. «Этот эффект может быть использован для создания нового поколения наноразмерных фотопереключателей и элементов памяти для нанофотоники», — пояснили в университете, отметив, что «интеллектуальные» материалы, способные реагировать на внешние воздействия, сейчас пользуются особым спросом.

В настоящее время ученые завершают детальное исследование свойств полученных материалов. По словам руководителя проекта Александра Солдатова, металлорганические координационные полимеры (МОК) с фотопереключаемыми свойствами могут применяться к широкому кругу разработок перспективных функциональных материалов.

Ранее сообщалось, что исследователи из Вашингтонского университета создали мышечные волокна, которые могут применяться в самых разных отраслях, включая медицину и робототехнику.

