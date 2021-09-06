На станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление
- 06 сентября 2021, 19:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Задымление под одним из поездов произошло на станции московского метро «Проспект Вернадского».
Напряжение контактного рельса сняли, пассажиров высадили из поезда, станцию закрыли на вход и выход.
Инцидент произошел около 18:20, уточнил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Очевидцы сняли на видео происходящее на станции.
По информации собеседника агентства, на место происшествия прибыли пожарные. В настоящее время уточняется причина задымления.
На участке от «Юго-Западной» до «Университета» движение поездов остановлено. В обратную сторону они следуют с увеличенным интервалом.
Позже стало известно, что возгорание в вагоне поезда ликвидировано, движение на юго-западном участке «красной ветки» восстановлено.
Как отмечает агентство, это уже второй сбой в движении поездов столичного метрополитена за понедельник, 6 сентября. Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
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