На станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление

Задымление под одним из поездов произошло на станции московского метро «Проспект Вернадского».

Напряжение контактного рельса сняли, пассажиров высадили из поезда, станцию закрыли на вход и выход.

Инцидент произошел около 18:20, уточнил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Очевидцы сняли на видео происходящее на станции.

По информации собеседника агентства, на место происшествия прибыли пожарные. В настоящее время уточняется причина задымления.

На участке от «Юго-Западной» до «Университета» движение поездов остановлено. В обратную сторону они следуют с увеличенным интервалом.



Позже стало известно, что возгорание в вагоне поезда ликвидировано, движение на юго-западном участке «красной ветки» восстановлено.



Как отмечает агентство, это уже второй сбой в движении поездов столичного метрополитена за понедельник, 6 сентября. Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.