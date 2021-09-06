Литовских таможенников случайно увезли на поезде в Калининград

Проверяя поезд из Москвы, литовские таможенники по ошибке оказались на территории России в Калининградской области.

Они случайно уехали туда по вине железнодорожных и таможенных служб Литвы.

«Два сотрудника таможни, проверявшие в пятницу, 3 сентября, почтовый вагон пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Калининград, из-за того, что поезд начал движение до того, как проверка была завершена, оказались в Калининграде, откуда прибыли в Литву в воскресенье», — приводит ТАСС сообщение таможенного департамента балтийской республики.

Отмечается, что поезд отправился в путь в нарушение регламента, согласно которому, транзитные пассажирские поезда могут начинать движение только после специального сигнала пограничников и таможенников.

Пропускной пункт "Чернышевское" на российско-литовской границе © Виталий Невар/ТАСС

В литовской таможне также отметили, что российская сторона предоставила иностранным таможенникам приемлемые бытовые условия во время нахождения на территории России.

Ранее сообщалось, что в середине сентября в Литве начнется строительство 550-километрового «забора» на границе с Белоруссией. Он призван защитить балтийскую республику от наплыва мигрантов.