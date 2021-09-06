Литовских таможенников случайно увезли на поезде в Калининград
- 06 сентября 2021, 18:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Проверяя поезд из Москвы, литовские таможенники по ошибке оказались на территории России в Калининградской области.
Они случайно уехали туда по вине железнодорожных и таможенных служб Литвы.
«Два сотрудника таможни, проверявшие в пятницу, 3 сентября, почтовый вагон пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Калининград, из-за того, что поезд начал движение до того, как проверка была завершена, оказались в Калининграде, откуда прибыли в Литву в воскресенье», — приводит ТАСС сообщение таможенного департамента балтийской республики.
Отмечается, что поезд отправился в путь в нарушение регламента, согласно которому, транзитные пассажирские поезда могут начинать движение только после специального сигнала пограничников и таможенников.
В литовской таможне также отметили, что российская сторона предоставила иностранным таможенникам приемлемые бытовые условия во время нахождения на территории России.
Ранее сообщалось, что в середине сентября в Литве начнется строительство 550-километрового «забора» на границе с Белоруссией. Он призван защитить балтийскую республику от наплыва мигрантов.
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