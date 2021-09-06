Ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо

В возрасте 88 лет скончался знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо.

Он всерьез задумывался о спортивной карьере, но к 20 годам принял решение стать актером и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Известность ему принесла главная роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1959).

В дальнейшем он снялся в таких популярных лентах, как «Безумный Пьеро», «Картуш», «Вор», «Борсалино», «Великолепный», «Страх над городом», «Чудовище», «Ас из асов», «Игра в четыре руки», «Человек из Рио» и «Профессионал».

Как правило, все трюки Бельмондо всегда выполнял сам, однако после несчастного случая на съемках фильма «Ограбление» (1985) он перестал этим заниматься.

В 1989 году актер был удостоен высшей французской кинопремии «Сезар» за роль в «Баловне судьбы».

С 2001 по 2008 годы Бельмондо не снимался из-за последствий перенесенного инсульта. После вынужденного перерыва он появился только в двух картинах: «Человек и его собака» (2008) и «Идем, Алонзо!» (2009).