Ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо
- 06 сентября 2021, 17:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 88 лет скончался знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо.
Он всерьез задумывался о спортивной карьере, но к 20 годам принял решение стать актером и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.
Известность ему принесла главная роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1959).
В дальнейшем он снялся в таких популярных лентах, как «Безумный Пьеро», «Картуш», «Вор», «Борсалино», «Великолепный», «Страх над городом», «Чудовище», «Ас из асов», «Игра в четыре руки», «Человек из Рио» и «Профессионал».
Как правило, все трюки Бельмондо всегда выполнял сам, однако после несчастного случая на съемках фильма «Ограбление» (1985) он перестал этим заниматься.
В 1989 году актер был удостоен высшей французской кинопремии «Сезар» за роль в «Баловне судьбы».
С 2001 по 2008 годы Бельмондо не снимался из-за последствий перенесенного инсульта. После вынужденного перерыва он появился только в двух картинах: «Человек и его собака» (2008) и «Идем, Алонзо!» (2009).
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