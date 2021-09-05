Африканский союз призвал освободить президента Гвинеи

Руководители Африканского союза выступили с осуждением захвата власти в Гвинее.

Они также призвали мятежников немедленно освободить президента страны Альфу Конде.

«Председатель Африканского союза Феликс Чисекеди и председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат осуждают любой захват власти силой и призывают к немедленному освобождению президента Альфы Конде», — говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

Чисекеди и Факи Махамат также предложили Совету мира и безопасности Африканского союза провести экстренное заседание, чтобы изучить ситуацию в Гвинее и принять соответствующие меры.

Как отмечает «РЕН ТВ», госпереворот в Гвинее также осудил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал освободить президента страны Альфу Конде.



Ранее сообщалось, что 5 сентября в Гвинейской Республике (одна из беднейших стран мира, расположенная в Западной Африке) произошел государственный переворот. Его инициатором стал командующий группы сил спецназначения полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.

В правительственном квартале столицы страны Конакри весь день велась интенсивная стрельба из автоматического оружия.

Позднее в соцсетях появилось фото Конде в его резиденции в окружении людей с оружием. По информации местного портала Guinee News, мятежники объявили об аресте главы государства.

Тем временем Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны.