Заместитель генсека ООН встретился в Кабуле с одним из лидеров «Талибана»

В Кабуле состоялась встреча заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса с лидером политического крыла движения «Талибан» * муллой Абдулом Гани Барадаром.

Как сообщил на своей странице в Twitter представитель радикалов Мохаммад Наим, встреча проходила в министерстве иностранных дел.

По его словам, Гриффитс пообещал продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана, а также заверил, что на предстоящей встрече стран-доноров будут предприняты дополнительные усилия по привлечению помощи для этой страны.

«В свою очередь Исламский эмират Афганистан указал на готовность развивать всестороннее сотрудничество», — написал Наим.

Патрули талибов* на улицах Кабула. © AP / TASS

Как отмечает ТАСС, 13 сентября в Женеве состоится министерская встреча по гуманитарной помощи Афганистану, в которой примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, завивший ранее, что сейчас эта страна находится на грани гуманитарной катастрофы.

Напомним, 15 августа талибы* объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в Объединенные Арабские Эмираты.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.