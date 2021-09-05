Заместитель генсека ООН встретился в Кабуле с одним из лидеров «Талибана»
- 05 сентября 2021, 21:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Кабуле состоялась встреча заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса с лидером политического крыла движения «Талибан» * муллой Абдулом Гани Барадаром.
Как сообщил на своей странице в Twitter представитель радикалов Мохаммад Наим, встреча проходила в министерстве иностранных дел.
По его словам, Гриффитс пообещал продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана, а также заверил, что на предстоящей встрече стран-доноров будут предприняты дополнительные усилия по привлечению помощи для этой страны.
«В свою очередь Исламский эмират Афганистан указал на готовность развивать всестороннее сотрудничество», — написал Наим.
Как отмечает ТАСС, 13 сентября в Женеве состоится министерская встреча по гуманитарной помощи Афганистану, в которой примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, завивший ранее, что сейчас эта страна находится на грани гуманитарной катастрофы.
Напомним, 15 августа талибы* объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в Объединенные Арабские Эмираты.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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