Масуд заявил о готовности к переговорам с талибами

Лидер афганских ополченцев Ахмад Масуд заявил о готовности к переговорам, если талибы * выведут войска из Панджшера.

Он написал на своей странице в Facebook, что Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана приветствует принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня в Панджшере.

«Мы настаиваем на том, чтобы „Талибан“ * прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска», — потребовал Масуд, отметив, что только в этом случае руководство ФНС отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия.

Ранее представитель «Талибана» * Билал Карими сообщил на своей странице в Twitter, что в настоящее время талибы * ведут бои в административном центре Панджшера — городе Базарак. Он также отметил, что силы сопротивления понесли многочисленные потери. По его словам, талибы * захватили большое число пленных, техники, оружия и боеприпасов.

Талибы * © AP / TASS

До этого журналист Фахим Дашти рассказал, что силы сопротивления вернули в воскресенье контроль над высокогорным районом Парьян в восточной части Панджшера, о захвате которого талибы сообщали в пятницу.

Он заверил, что в ловушке оказались не менее тысячи террористов, и все нападавшие были убиты, сдались или взяты в плен местными бойцами сопротивления.

Как писал «Ридус», Ахмад Масуд поклялся никогда не прекращать «сражаться за Бога, свободу и справедливость».



Из-за ситуации с Панджшером в Афганистане до сих пор не могут сформировать новое правительство. Талибы * пообещали, что проблема будет решена в течение трех дней, и тогда они представят новое руководство страны, пишет ФАН.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.