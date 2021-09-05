Эксперты усомнились в эффективности яда гадюки против COVID-19

Эффективность яда бразильской гадюки в лечении от коронавируса еще не доказана, несмотря на обнадеживающие опыты на обезьянах, считают российские ученые.

По их мнению, утверждать о пользе этого открытия пока преждевременно.

Ранее агентство Reuters сообщило о результатах исследования в Бразилии, которое показало, что один из компонентов яда гадюки эффективно подавляет вирус в клетках обезьян.

Опрошенные РБК эксперты убеждены, что сама по себе вытяжка из какого-то животного яда не сработает.

«У вируса огромное количество патологических проявлений. Как лечить сейчас — более-менее понятно, но сильного универсального средства нет, и яд гадюки им не станет», — сказал в беседе с изданием профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он пояснил, что для лечения инфекции необходим комплекс из двух-трех препаратов.

По его словам, бразильские ученые просто обнаружили противовирусный эффект и пока неясно, как его можно использовать. Чепурнов подчеркнул, что лекарства против коронавируса должны воздействовать на способность прикрепления вируса, подавлять биохимию, создавать вирусу проблемы для выхода из инфицированной клетки и его репродукцию в ней.

С ним согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она полагает, что эксперимента на обезьяне явно недостаточно для того, чтобы заявлять об эффективности яда гадюки.

Змея © Michiel Thomas/Flickr.com

«Физиология приматов и людей близка, но есть очень много нюансов. Обезьяны в принципе болеют иначе. Например, СПИД, который косит людей, обезьяны переносят нормально», — отметила она в интервью, добавив, что необходимо провести три этапа исследований на людях, чтобы доказать эффективность яда.

Как писал ранее «Ридус», депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев выступил с критикой Министерства здравоохранения страны, которое, по его словам, рекламирует лечение COVID-19 настойкой ядовитого растения.

Выступая на очередном заседании парламента 21 апреля, Бекешев заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев рекламирует употребление настойки иссык-кульского корня, содержащего опасное отравляющее вещество аконит.