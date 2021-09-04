Экс-премьер Украины признался, что стране приходится импортировать сало
- 04 сентября 2021, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что в стране разрушена животноводческая промышленность.
Оценивая экономическое положение Украины при президенте Владимире Зеленском, экс-премьер признал его бедственным, поскольку в страну уже пришлось ввозить сало.
Он отметил, что Украина превратилась в импортера продукции животноводства.
«У нас, представьте себе, сало стали завозить. Это печально. Не говорю уже о молочной продукции, которую в свое время мы не знали, куда деть», — приводит kp.ru слова Азарова, сказанные в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Экс-премьер уточнил, что если раньше на Украине насчитывалось около 4,5 миллионов голов крупного рогатого скота, то сейчас наберется лишь около миллиона.
Азаров также подчеркнул, что молочная продукция в стране крайне низкого качества, поскольку при такой небольшой численности скота невозможно обеспечить население хорошим молоком.
Как писал ранее «Ридус», накануне 30-й годовщины независимости Украины эксперты подвели итоги ее экономического развития: несмотря на колоссальный стартовый потенциал после распада Советского Союза, Украина стала «абсолютным аутсайдером» на всем постсоветском пространстве, что привело к неминуемой социальной катастрофе.
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