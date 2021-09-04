Сборная России по футболу одержала первую победу при Валерии Карпине
- 04 сентября 2021, 22:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В отборочном матче чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году, сборная России по футболу обыграла команду Кипра.
Матч закончился со счетом 2:0.
Голы забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Им ассистировал нападающий Федор Смолов.
Таким образом, российская команда одержала свою первую победу под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
После пяти отборочных игр сборная России занимает первое место в группе H, набрав 10 очков. У идущих на втором месте хорватов 7 очков и матч в запасе.
В следующей отборочной игре россияне примут 7 сентября команду Мальты.
Напомним, первой матч российской команды под руководством Карпина завершился вничью 0:0. Таков результат игры с хорватами, состоявшейся 1 сентября.
Войти через социальные сети: