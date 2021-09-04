Сборная России по футболу одержала первую победу при Валерии Карпине

В отборочном матче чемпионата мира, который пройдет в Катаре в 2022 году, сборная России по футболу обыграла команду Кипра.

Матч закончился со счетом 2:0.

Голы забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Им ассистировал нападающий Федор Смолов.

Таким образом, российская команда одержала свою первую победу под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

матч Кипр — Россия © Стрингер/ТАСС

После пяти отборочных игр сборная России занимает первое место в группе H, набрав 10 очков. У идущих на втором месте хорватов 7 очков и матч в запасе.

В следующей отборочной игре россияне примут 7 сентября команду Мальты.

Напомним, первой матч российской команды под руководством Карпина завершился вничью 0:0. Таков результат игры с хорватами, состоявшейся 1 сентября.