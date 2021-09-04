СМИ: власти Британии готовы вакцинировать школьников от коронавируса

Уже на следующей неделе британские власти готовы начать вакцинацию подростков 12−15 лет от COVID-19.

С соответствующими рекомендациями может выступить в ближайшие дни главный санитарный врач Англии Крис Уитти, сообщает The Daily Telegraph.

При этом газета отмечает, что профильный экспертный совет воздержался от такой рекомендации в очередном промежуточном докладе, опубликованном 3 сентября.

В этом документе указана позиция Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны. В комитете считают, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика, а при массовой вакцинации она лишь незначительно перевешивает риски, связанные с редкими побочными эффектами.

Вскоре после публикации доклада министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид поручил Уитти вновь изучить вопрос о вакцинации школьников и рассмотреть его «под более широким углом».

В конечном итоге рекомендация прививать школьников 12−15 лет будет дана, а подготовка к их вакцинации уже ведется, утверждают источники издания.

Британский флаг © pixabay.com

Ранее вакцинацию учащихся школ поддержал министр образования королевства Гэвин Уильямсон. Чиновники и многие эксперты надеются, что такая мера позволит снизить темпы распространения коронавируса в Британии и избежать закрытия школ или отдельных классов из-за вспышек COVID-19.

При этом в правительстве много раз подчеркивали, что вакцинация детей будет осуществлять лишь с согласия взрослых.

Между тем накануне в Лондоне прошла акция противников вакцинации детей. Несколько сотен протестующих пытались ворваться в здание Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании, которое защищала полиция. В ходе акции пострадали пять полицейских, 10 демонстрантов были задержаны.

Несмотря на регулярные акции антипрививочников, Великобритания значительно преуспела в массовой вакцинации населения от коронавируса. Первую дозу получили уже 88,6% граждан страны, которым больше 16 лет (свыше 48 млн человек), а полностью вакцинировано 79,4%.

Как писал ранее «Ридус», британские подростки выступили в Сети против акции поколения своих родителей «Оставьте наших детей в покое» — попытки остановить обязательную вакцинацию подростков.

Акция протеста была вызвана выступлением замглавы Национальной службы здравоохранения Великобритании профессора Джонатана Ван-Тама. Он заявил, что вакцинацию подростков на пороге совершеннолетия следует проводить, не спрашивая родительского согласия, чтобы успеть до начала учебного года. Профессор также выступил за дальнейшее расширение обязательной антиковидной вакцинации — на этот раз на 12 — 15-летних подростков.