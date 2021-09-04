Эксперт: только три страны в мире имеют глобальные и локальные IT-платформы

Сегодня только три страны в мире располагают глобальными и локальными онлайн-платформами. Это США, Китай и Россия. Такое мнение высказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в ходе сессии «Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас есть собственные конкурентоспособные платформы и экосистемы, которые на нашем рынке без какого-либо давления со стороны государства успешно конкурируют с глобальными гигантами. Главное — не разрушить этот баланс дополнительными мерами регулирования, мы не должны вводить какое-то регулирование, которое ударит по отечественным игрокам рынка», — заявил Паршин.



Его мнение поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин. Парламентарий отметил, что власти России не заинтересованы ни в блокировках, ни в каких-либо иных ограничениях онлайн-платформ. Однако, что касается западных интернет-площадок, то «государство, безусловно, обязано обеспечить прозрачность работы таких ресурсов и беспрекословное соблюдение ими прав россиян», считает Горелкин.

Право любого государства — это адаптация своих норм морали, национального культурного кода, своих законодательств к новой среде. Сегодня страны-цифровые лидеры с разной степенью эффективности подбирают ключи к новой индустрии. Наше IT-законодательство должно быть антимонопольным по духу, то есть в нем должны быть предохранители от монополизации наших IT-рынков со стороны прежде всего американских и китайских компаний, — сказал депутат.

Растущее влияние онлайн-платформ на все сферы человеческой жизни неизбежно создает запрос на определение новых правил игры, добавил директор АНО «Центр компетенций по глобальной IT-кооперации» Вадим Глущенко.

«В этих условиях мировым трендом стало формирование регулятивных норм, способных обеспечить выполнение этими платформами национального законодательства тех стран, в которых они работают и получают прибыль», -подчеркнул эксперт.

Заместитель руководителя ФАС Петр Иванов обратил внимание, что «цифровые платформы не спрашивают, что нужно потребителю, а самостоятельно формируют его мнение и сознание».

«Подобное формирование зачастую переходит в манипулирование, что на самом деле опасно для общественной цифровой безопасности», — уверен Иванов.

Тему безопасности в интернете затронул и первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Он рассказал о борьбе с фейками в Сети.

С начала года зафиксировано более 600 тем фейков, за весь прошлый год — это около 4 тысяч тем, не говоря уже о количестве сообщений. При этом никаких системных решений в этом направлении не существует. Есть большая проблема, что реакция на недостоверные информационные поводы зависит только от позиции платформы. Сейчас алгоритмы взаимодействия выстраиваются практически ситуативно, в ручном режиме. Отсутствует нормативное регулирование в этой части и системные подходы, — сообщил Истомин.

«Многие страны столкнулись с потоком фейковых новостей — это очень важная проблема, которая касается государственного управления. Институты ООН активно призывают страны к участию в диалоге и обмену опытом работы с недостоверной информацией. Мы являемся глобальным сообществом и должны работать вместе, чтобы удостовериться в том, что интернет будет отвечать всем нашим интересам», — дополнил старший сотрудник по управлению и государственной службе департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Вай Мин Квок.

Участники дискуссии сошлись в позиции, что сотрудничество цифровых платформ и экосистем с государствами — единственный верный путь развития в условиях противостояния всевозможным киберугрозам.