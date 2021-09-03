Байден издал указ о рассекречивании документов по терактам 11 сентября

Президент США Джо Байден инициировал процедуру рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.

В подписанном им указе говорится, что в преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полное представление о том, что известно властям США об этих атаках.

«Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях», — приводит «РИА Новости» текст указа.

Рассекреченные документы по терактам 11 сентября должны быть обнародованы в течение шести месяцев. Такое поручение Байден дал генеральному прокурору страны Меррику Гарланду.

Теракт 11 сентября. © AP / ТАСС

Американский лидер подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну.

«Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство», — цитирует Байдена агентство.

Снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии.

Как писал ранее «Ридус», сдача Афганистана боевикам исламистского движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) подкосило рейтинг доверия американцев к президенту США Джо Байдену. Совместный опрос агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos показал, что деятельность главы государства одобряют лишь 46% респондентов — это минимум за все время его президентства.

