«Талибан» заявил о захвате провинции Панджшер

Последний очаг сопротивления в Афганистане перешел под полный контроль запрещенного в РФ движения «Талибан», сообщил в Twitter его представитель Билал Карими.

Он заявил, что талибы * полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.

Как известно, это был последний регион в стране, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.

«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Масуд и Амрулла Салех (вице-президент Фронта сопротивления) бежали», — сказал «РИА Новости» источник в полиции Кабула.

При этом представитель Фронта сопротивления Панджшера заявил агентству, что провинция остается неподконтрольной талибам *.

Между тем в Кабуле раздается стрельба, которая, по словам остающихся в городе журналистов, знаменует салют в честь окончательной победы «Талибана».

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как автомобили талибов * двигаются по Панджшерскому ущелью. В это время бойцы альянса ведут по ним огонь из пулеметов и автоматов.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

