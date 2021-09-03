«Талибан» заявил о захвате провинции Панджшер
- 03 сентября 2021, 20:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Последний очаг сопротивления в Афганистане перешел под полный контроль запрещенного в РФ движения «Талибан», сообщил в Twitter его представитель Билал Карими.
Он заявил, что талибы * полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Как известно, это был последний регион в стране, который удерживался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда.
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Масуд и Амрулла Салех (вице-президент Фронта сопротивления) бежали», — сказал «РИА Новости» источник в полиции Кабула.
При этом представитель Фронта сопротивления Панджшера заявил агентству, что провинция остается неподконтрольной талибам *.
Между тем в Кабуле раздается стрельба, которая, по словам остающихся в городе журналистов, знаменует салют в честь окончательной победы «Талибана».
Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как автомобили талибов * двигаются по Панджшерскому ущелью. В это время бойцы альянса ведут по ним огонь из пулеметов и автоматов.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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