«Исторический момент»: космонавт Дубров оценил свой выход в открытый космос

Космонавт Петр Дубров, вышедший в открытый космос вместе с Олегом Новицким, признался, что пережил исторический момент.

Таковым для него стал первый захват поручня многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который 29 июля пристыковался к МКС.

«Исторический момент - первый захват поручня», —приводит ФАН слова космонавта, сказанные им во время трансляции переговоров, которую ведет «Роскосмос»

В «Роскосмосе» уточнили, что космонавт приступил к установке держателей кабелей, которые соединят «Науку» с системой энергоснабжения Международной космической станции (МКС).

Модуль «Наука». © «Роскосмос»

Новицкий и Дубров вышли в открытый космос в 17:41 мск и планируют находиться там семь часов пять минут. Им предстоит выполнить работы в скафандрах «Орлан-МКС».

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 2 июня. В нынешнем году это уже 57-й выход, отмечает «РЕН ТВ». Следующий намечен на 9 сентября, а всего для интеграции и дооснащения модуля «Наука» и узлового модуля «Причал», запуск которого должен состояться в ноябре, запланирована серия из десятка выходов до конца года.

Ранее на переговорах, которые транслировало НАСА, один из российских космонавтов сообщил наземному специалисту, что петли в каюте экипажа в «Науке» издают крайне громкий шум, заглушающий остальные звуки на МКС. По его словам, их нужно смазать.

Напомним, модуль «Наука» состыковался с МКС 29 июля, после чего с ним сразу начались неурядицы. После стыковки самопроизвольно включились его двигатели, из-за чего станцию закрутило. Чтобы выровнять МКС, космонавты включили двигатели модуля «Звезда», а затем корабля «Прогресс». Ни один член экипажа не пострадал, а ЧП объяснили программным сбоем.

