Эксперт: Владимир Путин поддержал Дегтярева в борьбе со строительной мафией

В ходе пленарного заседания ВЭФ-2021 президент России Владимир Путин поддержал ряд инициатив, выдвинутых ранее временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Во-первых, Путин одобрил проведение в 2023 году в Хабаровске национального чемпиона WorldSkills. Такой чемпионат, по мнению президента, придаст «дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в регионе». А во-вторых, глава государства объявил о создании в Хабаровском крае строительного кластера. Этот проект станет одним из ключевых в контексте развития Дальнего Востока.

Острая специфическая проблема Дальнего Востока — это дефицит строительных материалов, очень многое приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это прямо влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке. В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке, — подчеркнул Владимир Путин.

Михаил Дегтярев напомнил, что ранее концепция строительного кластера была представлена краевыми властями в правительстве РФ.

«Мы хотим сами производить стройматериалы, из которых будем строить все промышленные объекты и жилье для наших людей — качественное, комфортное, по современным технологиям. Мы не хотим завозить стройматериалы, отдавать деньги другим регионам», — добавил глава региона.

То, что Владимир Путин поддержал создание строительного кластера, является «самым крупным на сегодня успехом Михаила Дегтярева», прокомментировал в интервью ridus.ru политический консультант Даниил Ермилов.

«Строительная отрасль в Хабаровском крае всегда была довольно закрытой. В ней крутятся огромные деньги, а еще задействовано много, на мой взгляд, лишних структур из разных регионов страны. Поэтому жить в регионе не очень комфортно: цены на жилье и жилищно-коммунальные услуги неадекватно завышены. Идея Дегтярева о строительстве кластера ломает, по сути, хребет строительной мафии в долгосрочной перспективе. Здесь мы можем говорить о концептуальном преобразовании системы возведения жилых и прочих объектов. Задача очень сложная, и без поддержки федерального центра не обойтись», — пояснил эксперт.

Само участие президента в Восточном экономическом форуме показывает, что для Путина Дальний Восток — приоритетная территория, отметил политолог Владимир Киреев.

«Глава государства в течение 8 лет поддерживает введение всевозможных преференций для дальневосточных регионов. Например, на Дальнем Востоке были определены территории опережающего развития — экономические зоны, имеющие льготные налоговые условия и упрощённые административные процедуры. Бал принят закон о дальневосточном гектаре. Все эти меры, безусловно, дадут дальневосточным регионам мощное конкурентное преимущество, а значит, ускорят их социально-экономическое развитие», — сказал политолог.