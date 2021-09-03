В Минтрансе уточнили сроки введения биометрии в общественном транспорте

Система распознавания людей по биометрии будет введена во всех видах общественного транспорта в России к 2024 году.

Об этом во время выступления на марафоне «Новое знание» сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, уже через три года россияне смогут пользоваться общественным транспортом по биометрии, как по паспорту.

По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы, — цитирует Савельева «РЕН ТВ».

Как отмечает «360», еще на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтранса сообщил о планах ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, железнодорожном и общественном транспорте. Он подчеркнул, что перед ведомством стоит задача оцифровать весь транспортный комплекс.

В июле этого года в аэропорту Шереметьево запустили автоматизированную систему паспортного контроля, напоминает ФАН.

Также сообщалось, что биометрическая оплата билетов и прохождение досмотра будут доступны в России к 2030 году. В июне глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что его ведомство обсуждает с аэропортами возможность биометрической регистрации россиян на рейсы без паспорта.

Кроме того, в начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 15 октября на всех станциях столичного метро заработает система FacePay для оплаты проезда.