«Единая Россия»: силовики получат обещанные выплаты на следующей неделе

Единовременные пособия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей начнут выплачивать уже на следующей неделе. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства 3 сентября.

«Необходимые финансовые ресурсы доведены до всех федеральных органов», — заявила Голикова.

«Деньги, полученные в качестве единовременного пособия, будет невозможно взыскать по исполнительным документам и решениям судов», — добавила вице-премьер.

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и сотрудникам правоохранительных органов 31 августа. Эту меру поддержки глава государства анонсировал на съезде «Единой России». Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате в размере десяти тысяч рублей всем пенсионерам.