Лидера КПРФ Геннадия Зюганова назначили главным по борьбе с «рептилоидами»

Основательница партии «Воля» Светлана Лада-Русь (Пеунова) выступила опубликовала обращение в поддержку борьбы КПРФ с вышками мобильной связи 5G.

«Партия „Воля“ передает КПРФ и лично Геннадию Зюганову инициативу объединения народных масс России в борьбе за свое выживание и в дальнейшем свободное развитие коренного населения России», — пишет Пеунова.

Госпожа Лада-Русь прославилась благодаря своим высказываниям о том, что планету намерены захватить рептилоиды с планеты Нибиру. Кроме того, женщина называет себя последней надеждой человечества и посланницей Солнца.

Сейчас Светлана Лада-Русь находится в международном розыске по делу о мошенничестве. По данным следственных органов, Пеунова создала тоталитарную секту. главной целью которой являлось выкачивание денег из подверженных её внушениям людей.

Взгляды Светланы Пеуновой, весьма популярны среди депутатов от КПРФ. Так, недавно в Ростовской коммунист Станислав Потаков попытался закопать яму, якобы предназначенную под установку вышки 5G. Любопытно, что на самом деле на участке велись археологические раскопки, а об установке вышки не было никакой информации.