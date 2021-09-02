Константин Эрнст рассказал о судьбе телевидения

Генеральный директор ОАО «Первый канал» Константин Эрнст заявил, что само по себе телевидение не устареет, а потребность в контенте сохранится.

По его мнению, устаревают лишь технические способы доставки контента и история с «сеткой».

Он пояснил, что единственное глобальное изменение заключается в том, что у телевидения была «сетка» и все каналы бились через программирование, кто сделает более хитрую «сетку» с более точным продуктом.

«Сейчас из-за того, что интернет позволяет смотреть отложено тогда, когда тебе нужно, „сетка“ убита», — приводит «РИА Новости» слова Эрнста, сказанные на марафоне «Новое знание».

Он отметил, что, несмотря на это, потребность в контенте осталась.

Глава Первого канала выразил уверенность в том, что классическое телевидение с сеткой вещания сохранится в ближайшие четверть века, а у каждого телеканала будет своя интернет-версия, востребованная молодежью и аудиторией среднего возраста.

"Останкино" © Артем Геодакян/ТАСС

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала ОАО «Первый канал» путем допэмиссии акций и их реализации негосударственным акционерам. Согласно документу, который размещен в системе «Консультант Плюс», доля государства в компании снизится с нынешних 51% и составит не менее 34%.

Ранее сообщалось, что задолженность Первого канала перед подрядчиками растет непрерывно со времен обвала рубля в 2014 году. На конец 2018 года сумма долгов телеканала составляла более 20 млрд рублей.

Осенью 2019 года руководство телецентра «Останкино» заявляло, что долги Первого канала обходятся ему в четверть или даже треть доходов.

