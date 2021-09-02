Шойгу объяснил, как могут применяться технологии гиперзвука

Министр обороны РФ Сергей Шойгу допустил использование гиперзвуковых технологий в гражданской сфере.

По его словам, они позволят существенно ускорить перелеты.

Глава Минобороны отметил, что довольно сложно создать материал, способный сохранить гиперзвуковую ракету при температуре, превышающей 2 тысячи градусов по Цельсию. Однако, по его словам, он уже сделан.

Шойгу добавил, что скоро можно ожидать появления летательных аппаратов со скоростями 6−7 Махов.

«И тогда эти материалы будут применимы уже в гражданской сфере. Тогда мы сможем — 45 минут и мы в Петропавловске-Камчатском», — заявил министр.

В ходе своего выступления в рамках просветительского марафона «Новое знание» глава военного ведомства также указал на готовность российских ядерных сил отразить ракетную угрозу извне, пишет ФАН.



Как отмечает газета «Взгляд», ранее Шойгу рассказал о том, что в России занимаются увеличением дальности гиперзвукового оружия.

Также стало известно, что Минобороны подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ).